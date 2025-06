Porto | Paroli | Lavoriamo a proroga per il terminal Spinelli

Nel giorno del suo insediamento come commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli si è trovato subito a gestire una sfida cruciale: il rinnovo della concessione del Genoa Port Terminal, in scadenza il 30 giugno. Con determinazione e visione strategica, Paroli lavora alla proroga per garantire continuità operativa e sviluppo futuro del porto. Un passo decisivo per il rilancio del territorio e dell’economia locale.

Nel giorno del suo insediamento come commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli ha affrontato uno dei dossier più urgenti sul tavolo: la scadenza, il prossimo 30 giugno, della concessione del Genoa Port Terminal, gestito dal gruppo.

«Eravamo pronti ad ospitare la Coppa America anche nel 2027 ma siamo entusiasti che si gareggi a Napoli e pronti a collaborare con il sindaco Manfredi se lo riterrà opportuno». Parola di José Alberto Carbonell, presidente del porto di Barcellona, realtà da 7 Vai su Facebook

Porto: primo giorno di lavoro per il neo commissario dell'Autorità Portuale Matteo Paroli - Il nuovo Commissario prende in mano il timone dei porti liguri in una fase chiave per il rilancio infrastrutturale e la competitività del sistema logistico nazionale ... Come scrive genovatoday.it