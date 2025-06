Ponte stradale Castelvetro-Cremona a senso unico alternato per un’ora e mezza di due martedì mattina

Attenzione alla viabilità sulla provinciale che collega Castelvetro a Cremona: domani mattina, tra le 9.30 e le 11.00, il ponte stradale sarà percorribile a senso unico alternato per un’ora e mezza. Questa modifica temporanea potrebbe essere estesa o ripetuta in date successive tra il 30 giugno e il 4 luglio. Pianificate con anticipo i vostri spostamenti per evitare disagi e rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni.

Ponte stradale tra Castelvetro e Cremona a senso unico alternato per un’ora e mezza tra le ore 9.30 e le ore 11.00 di domani martedì 17 giugno (in caso di imprevisti la limitazione sarà attivata il 1906 o il 2006) e in un giorno della settimana dal 3006 al 0407 (salvo impedimenti è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Ponte stradale Castelvetro-Cremona a senso unico alternato per un’ora e mezza di due martedì mattina

In questa notizia si parla di: ponte - stradale - castelvetro - cremona

Tagli ai fondi per la sicurezza stradale per finanziare il Ponte. Comuni e Province contro Salvini: “Irresponsabile” - I tagli ai fondi per la sicurezza stradale, voluti dal governo, rischiano di compromettere interventi essenziali e mettere a rischio cittadini.

Ponte stradale Castelvetro-Cremona a senso unico alternato per un’ora e mezza di due martedì mattina; Ponte sul Po, la Provincia non ha ancora ricevuto il cronoprogramma esecutivo; «Ponte Castelvetro-Cremona, la Provincia non ha ancora ricevuto il cronoprogramma esecutivo».

Ponte di Castelvetro, cambia la viabilità: senso unico alternato per due mattine - Ponte stradale tra Castelvetro e Cremona a senso unico alternato per un’ora e mezza tra le ore 9. Si legge su piacenzasera.it

Ponte in ferro: due giorni - Lavori in corso sul ponte in ferro tra Castelvetro e Cremona, ma non ancora quelli per cui è atteso il cronoprogramma. Segnala cremonaoggi.it