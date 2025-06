Ponte in Valtellina è Comune Bandiera sostenibile 2025

Il Comune di Ponte in Valtellina si conferma leader nella promozione della sostenibilità, ricevendo prestigiosi riconoscimenti come la Bandiera Sostenibile 2025. Sabato 14 giugno, presso il suggestivo Ro­seto del Drago, è stato presentato il nuovo Rapporto di Sostenibilità 2024, testimonianza concreta di impegno e innovazione. Questo evento rafforza la volontà di Ponte in Valtellina di essere un modello di eccellenza ambientale e sociale, ponendo le basi per un futuro più verde e responsabile.

Il Comune di Ponte in Valtellina è un vero e proprio riferimento nel campo della sostenibilità. Sabato 14 giugno, nella dimora storica del Roseto del Drago, è stato presentato il nuovo Rapporto di sostenibilità dell'ente, quello riferito al 2024, il quale ha ricevuto sia la Libellula Comuni.

Ponte in Valtellina è tra i Comuni più sostenibili d’Italia - Ponte in Valtellina si distingue come uno dei 232 comuni più sostenibili d’Italia, un esempio virtuoso di equilibrio di genere, spazi verdi e mobilità eco-friendly.

