Ponte crolla sotto i piedi centinaia di turisti morti e dispersi

località incastonata tra le meraviglie naturali, si trasforma in scena di una tragedia che ha sconvolto tutti. La comunità è in lutto, mentre il mondo si interroga sulle cause di un disastro così imprevedibile. Un evento che ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza e l’importanza di vigilare sempre sulla tutela dei luoghi di svago. Kundamala, una gemma naturale, ora piange le sue vittime e si prepara a ricostruire il suo spirito.

È successo tutto in un attimo, un pomeriggio di relax trasformato in un incubo. Una folla di turisti, ignara del pericolo in agguato sotto i propri piedi, stava godendo di una giornata al fiume. Ma poi, il rumore fatale: un ponte di ferro ha ceduto, precipitando decine di persone nell’acqua. Il bilancio è tragico, con due vite spezzate, feriti e molti ancora dispersi tra le onde impetuose. Un pomeriggio funesto a Kundamala. Kundamala, una tranquilla località nel distretto di Maval, poco distante da Pune, è stata teatro di questo dramma. Era domenica pomeriggio, la gente passeggiava sul ponte che attraversa il fiume Indrayani, ignara del fatto che la struttura, vecchia di trent’anni, stava per cedere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: ponte - sotto - piedi - turisti

Il 46enne trovato morto sotto un ponte, la famiglia si oppone a una nuova archiviazione: "Esumate il cadavere, troppe cose non tornano" - La famiglia di Rosario Samperi, trovato morto sotto un ponte tra Gaggi e Graniti ad agosto 2023, si oppone alla richiesta di archiviazione, chiedendo nuove indagini.

Il ponte crolla sotto i piedi di 125 turisti che finiscono nel fiume: morti e dispersi Vai su Facebook

Il ponte crolla sotto i piedi di 125 turisti che finiscono nel fiume: morti e dispersi; Gondola si rovescia davanti al Ponte di Rialto, i tre turisti a bordo finiscono in acqua. Il tuffo dopo il ten; Cinque Terre, niente pienone. Il primo ponte della stagione senza ressa da tutto esaurito.

Il ponte crolla sotto i piedi di 125 turisti che finiscono nel fiume: morti e dispersi - Il ponte, costruito circa trent'anni fa, era stato descritto come vecchio e in condizioni di degrado, un fattore che potrebbe aver contribuito al cedimento sotto il peso della folla ... Lo riporta today.it

Ponte di vetro si spacca sotto i piedi: turisti cadono nel vuoto, un morto e 3 feriti in Indonesia - L’iconico ponte di vetro alto 15 metri e lungo 25 metri ha ceduto inaspettatamente, lasciando cadere nel vuoto i quattro turisti che lo stavano attraversando: un morto e tre feriti. Riporta fanpage.it