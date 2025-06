Polo logistico DSV al posto delle ex Ceramiche Ricchetti a Maranello 16 mesi di lavori

Dopo 16 mesi di lavori, la storica area delle ex Ceramiche Ricchetti a Maranello si trasforma in un moderno polo logistico DSV, simbolo di innovazione e sviluppo. La bonifica iniziata il 1° giugno segna l’inizio di una nuova era per il comparto di via Trebbo Nord, che vedrà nascere un grande magazzino, potenziando il ruolo strategico della zona e creando nuove opportunità di crescita. È un passo importante verso il futuro della logistica italiana.

Dopo la bonifica iniziata il 1 giugno, fra qualche settimana prenderà il via la demolizione delle ex Ceramiche Ricchetti di Maranello. Il comparto di via Trebbo Nord, infatti, cambierà volto e funzione, vedendo la nascita di un grande magazzino logistico del player globale DSV, molto forte nella.

