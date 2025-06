Poliziotti indagati | sit in di solidarietà davanti al commissariato di Grottaglie

Il cuore di Grottaglie si anima di solidarietà e speranza il 19 giugno, quando cittadini e associazioni si riuniranno davanti al commissariato per sostenere i poliziotti coinvolti nelle indagini sulla tragica perdita del brigadiere Legrottaglie. Un gesto forte e collettivo che testimonia la fiducia nella giustizia e nel rispetto delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale unire le voci per proteggere chi dedica la vita alla sicurezza di tutti.

GROTTAGLIE - Il prossimo 19 giugno si terrà a Grottaglie, davanti al commissariato di pubblica sicurezza, un sit-in di solidarietà ai poliziotti che a seguito della cattura dei responsabili della morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, culminata con l'uccisione di uno dei due malviventi.

