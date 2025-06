Poliziotti indagati | Ripercussioni personali e professionali al di la dell' esito finale

L'ombra delle indagini può pesare molto più dell'esito finale, incidendo profondamente sulla vita personale e professionale dei poliziotti coinvolti. A Brindisi, i sindacati delle forze dell’ordine chiedono urgentemente una revisione del sistema normativo, per proteggere chi ogni giorno rischia la vita e la reputazione. È fondamentale trovare un equilibrio che tuteli i diritti degli operatori e garantisca giustizia e trasparenza.

BRINDISI – I sindacati delle forze dell'ordine chiedono una modifica del sistema normativo, alla luce degli avvisi di garanzia notificati ai due poliziotti del commissariato di Grottaglie coinvolti nel conflitto a fuoco al culmine del quale è morto il 59enne Michele Mastropietro, killer del.

