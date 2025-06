Poliziotti indagati raccolti oltre 6000 euro in 24 ore

La solidarietà della comunità si manifesta con forza e generosità nei confronti dei poliziotti di Grottaglie coinvolti nell’indagine sulla tragica scomparsa di Michele Mastropietro. In soli 24 ore, le raccolte fondi su PayPal e GoFundMe hanno superato i 6000 euro, dimostrando quanto il sostegno civile possa essere potente anche in momenti di grande tensione. La risposta della società civile è un segno evidente di come l’unione possa fare la differenza, anche nei periodi più difficili.

La società civile risponde con grande generosità nei confronti dei due poliziotti di Grottaglie finiti sotto indagine per la morte di Michele Mastropietro, l'uomo che ha ucciso il brigadiere capo dell'Arma Carlo Le Grottaglie. In due diverse raccolte fondi organizzate da amici e colleghi su PayPal e GoFundMe, sono stati raccolti complessivamente oltre 6000 euro in 24 ore. Le due raccolte infatti, sono state avviate ieri. Su PayPal è stata raccolta la somma di 1692€, mentre su GoFundMe sono stati raccolti 4942€. Una corsa notevole alla solidarietà che domani mattina, alle 11.

