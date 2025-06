Politiche abitative focus in commissione su Arghillà | individuate le priorità generiche

La recente seduta della quinta commissione ha acceso i riflettori sulle politiche abitative, coinvolgendo attivamente diversi attori del territorio. Coordinamento di quartiere, istituzioni e associazioni hanno condiviso priorità e proposte per affrontare le sfide di una questione cruciale. È un momento di confronto che promette di segnare un percorso concreto verso soluzioni innovative e sostenibili, ponendo le basi per un futuro più equo e abitabile per tutti.

Hanno partecipato, il Coordinamento di quartiere, il presidente Gianni Votano e la sig.ra Rosa Melidoni; il Consorzio Ecolandia con l'avv. Giuseppe Minniti, l'associazione "Un mondo di mondi" con il presidente Giacomo Marino all'ultima seduta della quinta commissione consiliare sulle politiche.

