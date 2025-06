Politica in lutto per Barbieri | Mente fervida e brillante Se ne va un pezzo di storia

La politica italiana piange la scomparsa di Emerenzio Barbieri, mente fervida e brillante che ha lasciato un’impronta indelebile nella Democrazia Cristiana. Con il suo spirito combattivo e il suo impegno sincero, Barbieri ha scritto pagine significative della nostra storia politica. La sua perdita rappresenta un lutto per l’intero sistema democratico, ma il suo esempio continuerà a ispirare le future generazioni. Se ne va un pezzo di storia, ma il suo lascito resterà vivo nel cuore del Paese.

Si è spento Emerenzio Barbieri, un nome che "dice tanto a chiunque abbia militato in prima linea nella Democrazia Cristiana ". Con queste parole il presidente della Dc, Gianfranco Rotondi, ha rivolto il suo ricordo all'ex parlamentare, stroncato ieri pomeriggio da un malore all'età di 78 anni. Il funerale si terrà domani, ore 9, alla chiesa di Regina Pacis in via Gorizia. Nato a Reggio il 17 ottobre del 1946, Barbieri iniziò la sua carriera nella Democrazia Cristiana, per poi aderire al Centro Cristiano Democratico (Ccd) e successivamente all'Unione di Centro (Udc). Nel febbraio 2008, insieme a Carlo Giovanardi, fondò il movimento Popolari Liberali, confluito poi nel Popolo della Libertà (PdL).

