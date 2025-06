Polisportiva Puglianello nuova era calcistica all’insegna dei giovani e del territorio

La Polisportiva Puglianello si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, puntando deciso sui giovani talenti e rafforzando il legame con il territorio. Con una visione ambiziosa, l'associazione mira a diventare un punto di riferimento nel calcio sannita e regionale, investendo nello sviluppo di programmi innovativi e nella crescita di una squadra forte e coesa. Questa è solo l’inizio di un percorso verso un futuro brillante e ricco di successi.

Polisportiva Puglianello compie un nuovo importante passo nella propria fase di crescita, confermando la volontà di diventare una realtà sempre più centrale nel panorama calcistico sannita e regionale. Con lo sguardo rivolto al futuro e un'attenzione costante alla costruzione di

