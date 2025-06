Polisportiva Albergo Oliveto trionfa al trofeo Buonconvento | vittorie in tutte le categorie

La Polisportiva Albergo Oliveto brilla al Trofeo Buonconvento, portando a casa vittorie in tutte le categorie e dimostrando il talento e l’impegno del suo team. Una giornata memorabile ad Arezzo, dove i nostri giovani atleti hanno mostrato determinazione e passione, contribuendo a consolidare i successi della società. Con orgoglio, sui social, la società celebra questo trionfo, sottolineando che questa è solo l’inizio di un cammino ricco di successi e soddisfazioni.

AREZZO Una giornata perfetta quella vissuta dalla squadra Giovanissimi della Polisportiva Albergo Oliveto impegnati nella dodicesima edizione del trofeo " Buonconvento incontra l’Eroica ", valido come Memorial Maurizio Nardi e Eraldo Morricciani. La società biancorossa sui canali social elogia i propri atleti e il proprio staff tecnico. Un ottimo primo posto nella categoria G1 per Mattia a cui è seguita la vittoria con Coradeschi nella categoria G2 e Achille nella G4, oltre al primo posto di Pantani nella categoria G6. Ottimi piazzamenti anche per Pietro, Mattia Budini, Martino, Achille e ancora Coradeschi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net