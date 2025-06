Policlinico di Bari somministrata terapia genica per l' emofilia A | Primo trattamento in Puglia

Il Policlinico di Bari compie un passo rivoluzionario nel trattamento dell'emofilia, somministrando per la prima volta in Puglia una terapia genica innovativa. Con una sola infusione endovenosa di un gene funzionante nel fegato, questa terapia mira a correggere la mutazione alla radice della malattia, offrendo ai pazienti una protezione duratura dalle emorragie e liberandoli dalle frequenti infusioni. Un traguardo che apre nuove speranze e rivoluziona le prospettive di cura.

