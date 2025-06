Polemiche a Parigi | oscurati gli stand israeliani al salone aerospaziale

Tensioni esplodono a Parigi: gli stand israeliani al Salone aerospaziale sono stati oscurati con pannelli neri, suscitando vibranti polemiche e sconcerto tra gli addetti ai lavori. La decisione delle autorità francesi, presa all’ultimo minuto, ha provocato un’ondata di discussioni sulla libertà di esposizione e sulle implicazioni geopolitiche. Le aziende coinvolte avevano rifiutato di…

Pannelli neri intorno agli stand delle aziende di difesa israeliane al Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi. La decisione è stata presa dalle autoritĂ francesi nella notte prima dell'apertura della 55esima edizione dell'esposizione. Al momento non è possibile vedere gli strumenti militari esposti dalle aziende e la polizia francese è presente sul posto con alcuni agenti. Le aziende in questione avrebbero rifiutato di rimuovere strumenti bellici offensivi potenzialmente impiegabili a Gaza e in Iran. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it