Polcenigo auto precipita in un dirupo | ferita la conducente

Un drammatico incidente si è verificato questa mattina a Polcenigo, quando un'auto ha perso il controllo e si è schiantata in un dirupo, ferendo gravemente la conducente. L'intervento dei soccorritori è stato immediato e complesso, evidenziando l'importanza di una pronta risposta. Sul posto…

Un intervento complesso è stato messo in atto nella mattina del 16 giugno 2025, in Via Battistuta a Polcenigo, dove un'automobilista è uscita di strada precipitando con la propria vettura in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 11:20, mobilitando immediatamente i soccorsi. Sul posto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Polcenigo, auto precipita in un dirupo: ferita la conducente

In questa notizia si parla di: polcenigo - dirupo - auto - precipita

