Poker Face | la posta in palio è la vita nel film di Russell Crowe – Recensione

In "Poker Face", un film che mescola tensione e nostalgia, Russell Crowe ci porta in un viaggio tra passato e presente, dove una semplice partita di poker può cambiare le sorti di molte vite. Attraverso personaggi complessi e atmosfere avvolgenti, questa pellicola dimostra come il destino possa essere scritto anche al tavolo da gioco. Scopriamo insieme se il colpo di scena finale lascerà il segno.

Una partita di poker può cambiare la vita di una persona? Come spesso anche il cinema ci ha insegnato, la risposta è sì e in questo caso non soltanto il destino del protagonista è legato al tavolo da gioco, ma anche quelli dei compagni di un tempo, con i quali ha trascorso un’infanzia apparentemente spensierata. Russell Crowe, a otto anni di distanza dal suo esordio dietro la macchina da presa con l’imperfetto The Water Diviner (2014), ci riprova proprio con questa storia, da lui stesso sceneggiata, che vede le carte come co-protagoniste. O almeno nelle intenzioni, perché a conti fatti degli assi e dei jack se ne sa ben poco nel corso dell’ora e mezzo di Poker Face, con il relativo match mai realmente approfondito, semplice sfondo alle vicende dei personaggi e a quella trama thriller che prende forzatamente il sopravvento nella seconda metà di visione, destinata a un’improbabile resa dei conti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Poker Face: la posta in palio è la vita nel film di Russell Crowe – Recensione

