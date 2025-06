Pogliano Milanese non si ferma all' alt e si schianta contro un' altra auto e un ciclista

Un inseguimento mozzafiato ha sconvolto Pogliano Milanese, quando un autista evade all'alt dei carabinieri e, nella fuga spericolata, si schianta contro un'auto e un ciclista, rischiando di trasformare una semplice giornata in una tragedia. La scena si è conclusa con il veicolo bloccato a bordo strada, lasciando dietro di sé una scia di tensione e domande. La vicenda evidenzia quanto sia importante rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti.

Pogliano Milanese (Milano) - Un inseguimento iniziato dopo che il conducente di un'autovettura non si è fermato all'alt dei militari e poi il fuggitivo che, nella foga di far perdere le proprie tracce, si schianta contro un'altra autovettura e urta un ciclista prima di finire la sua corsa a bordo strada: poteva avere un esito ben piĂą tragico l'episodio accaduto nel secondo pomeriggio di oggi a Pogliano Milanese dove i militari della stazione dei carabinieri di Nerviano, impegnati in un'operazione di controllo in via Lainate, hanno intimato l'alt al conducente di una Volkswagen Golf in transito quando erano circa le 18.