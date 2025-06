Pogacar ha commesso il primo errore della sua carriera peccando di umiltà | la teoria di Gilbert

Pogacar ha commesso il primo errore della sua carriera, peccando di umiltà secondo la teoria di Gilbert. L'ex ciclista belga si è mostrato molto critico nei confronti dello sloveno, campione al Criterium du Dauphiné, evidenziando una possibile perdita di quella semplicità che aveva conquistato i tifosi. Ma cosa può davvero imparare da questa battuta d’arresto? Continua a leggere per scoprire come il talento possa trasformarsi in una forza ancora più grande.

L'ex ciclista belga è apparso molto critico nei confronti dello sloveno che ha vinto al Criterium du Dauphiné. "Uno sbaglio che può essere corretto perché sono sicuro che torneranno presto la sua semplicità e la sua immagine positiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pogacar - commesso - primo - errore

Non ci gira troppo attorno Tadej Pogacar e subito dopo la cronometro del Giro del Delfinato ammette di aver commesso un errore. Vai su Facebook

Pogacar ha commesso il primo errore della sua carriera peccando di umiltà: la teoria di Gilbert; Tutti gli errori di Pogacar alla Milano Sanremo 2025; Armstrong su Pogacar: Ha commesso un grave errore. Io lasciai la vittoria a Pantani.

“Pogacar ha commesso il primo errore della sua carriera peccando di umiltà”: la teoria di Gilbert - L’ex ciclista belga è apparso molto critico nei confronti dello sloveno che ha vinto al Criterium du Dauphiné. Segnala fanpage.it

Philippe Gilbert: 'Pogacar ha commesso il suo primo errore, ha mancato di umiltà' - L’ex corridore belga ha criticato Tadej Pogacar, affermando che, a suo dire, gli sarebbe mancata umiltà nei confronti dei rivali ... Da it.blastingnews.com