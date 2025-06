Poeti per la pace | a Reggio Calabria si marcia per dire no alla guerra

Sabato 14 giugno a Reggio Calabria, una vibrante marcia per la pace ha coinvolto moltissimi cittadini desiderosi di gridare no alla guerra. Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giuseppe al Corso, i Poeti per la Pace hanno presentato le poesie delle prime due edizioni del Concorso nazionale “Poesia per la pace”, un simbolo di speranza e unità. Un’iniziativa che dimostra come l’arte possa essere un potente strumento di dialogo e cambiamento.

