Playout Serie B possibile rinvio Salernitana-Sampdoria | c’è l’indizio

La tensione cresce in Serie B con il possibile rinvio del ritorno tra Salernitana e Sampdoria, previsto per venerdì 20. Dopo l’andata, vinta dalla Sampdoria 2-0, le polemiche non si placano: la retrocessione annunciata della squadra blucerchiata alimenta discussioni e dubbi sul proseguo dei playout. Resta da capire se le circostanze attuali consentiranno di disputare regolarmente la sfida e con quali modalità. La suspense è alle stelle, e le decisioni imminenti potrebbero cambiare tutto.

Ieri sera l'andata, in programma per venerdì 20 il ritorno: ma Salernitana-Sampdoria può slittare ancora. Ieri sera si è giocata l'andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana: la squadra blucerchiata ha vinto per 2 a 0 grazie ai gol di Meulensteen e Curto, mettendo un piede nella finale. Tante polemiche dopo il risultato finale, dovute dal fatto che la Sampdoria, dopo le 20 partite del campionato, era già retrocessa. La squadra blucerchiata ha potuto giocare i playoff dopo che il Brescia ha ricevuto una penalizzazione di quattro punti, che ha portato la squadra di Cellino alla retrocessione.

