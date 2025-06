Playout Serie B chi retrocede tra Sampdoria e Salernitana | vittoria netta nella gara d’andata

L’emozione è alle stelle allo stadio Luigi Ferraris, dove la prima sfida dello spareggio salvezza tra Sampdoria e Salernitana ha visto una vittoria netta dei padroni di casa, un risultato che potrebbe pesare molto in vista del ritorno. Dopo mesi di tensione e polemiche legate anche alle controversie sul Brescia, le due squadre si sono affrontate con il cuore in campo, lasciando tutto in gioco per la salvezza. Ora, tutto si deciderà nel secondo atto...

Allo stadio Luigi Ferraris, è andata in scena la prima parte dello scontro play out tra Sampdoria e Salernitana che ha avuto un risultato chiave in vista del ritorno. Sampdoria e Salernitana, questa sera, si sono letteralmente giocate la vita. Dopo svariate problematiche, a causa degli illeciti da parte del Brescia di Cellino, la Lega Serie B è finalmente riuscita nell'intento di far disputare lo scontro salvezza. I protagonisti del play out sono stati la Sampdoria e la Salernitana. Partita terminata 2-0 a favore dei blucerchiati che hanno dunque quasi messo un'ipoteca sulla permanenza in Serie B.

