Play Out Serie B la Sampdoria si allena a Trigoria Disavventura per la Salernitana

La sfida tra Sampdoria e Salernitana si accende, con i blucerchiati che si allenano a Trigoria in vista del ritorno dei playout. Dopo la vittoria dell’andata per 2-0, il destino di entrambe le squadre rimane incerto: chi conquisterà l’ultimo posto in Serie B? La tensione cresce, mentre gli occhi sono puntati sul campo del Fulvio Bernardini, dove i giocatori si preparano a scrivere il capitolo finale di questa emozionante sfida.

C'è ancora un verdetto da stabilire prima che la Serie B possa andare definitivamente in vacanza. Sampdoria e Salernitana si giocano infatti l'ultimo posto disponibile per il prossimo campionato cadetto, con i blucerchiati che nella gara d'andata dei play out si sono imposti per 2-0. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, la formazione ligure preparerà la gara di ritorno in quel di Trigoria, con il Fulvio Bernardini che ospiterà i ragazzi di Evani, per poi spostarsi a Cava de' Tirreni per effettuare la rifinitura. Vantaggio da gestire per la Sampdoria. Dopo una stagione complicatissima e ricca di vicissitudini, l'ultima giornata di Serie B aveva segnato il destino della Sampdoria, che sarebbe dovuta retrocedere al termine del pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia.

