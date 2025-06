Plastisavio più forte delle fiamme | La produzione non si interrompe

Nonostante l’incendio devastante che ha coinvolto il deposito di Plastisavio a Cella di Mercato Saraceno, l’azienda non si ferma. Pier Paolo Rossi, direttore generale, rassicura sulla continuità della produzione, assicurando che la capacità produttiva resta forte e in rapido recupero. La dedizione e la resilienza di Plastisavio dimostrano che, anche nelle sfide più dure, la qualità e l’impegno non vengono mai meno.

Pier Paolo Rossi, direttore generale della Plastisavio, interviene sulla vicenda del rogo che ha distrutto un capannone dell'azienda a Cella di Mercato Saraceno fornendo alcune precisazioni. Dice il direttore generale Pier Paolo Rossi: "L'incendio ha interessato uno degli stabilimenti della ditta Plastisavio Spa, precisamente il deposito sito in via Paul Harris n. 25 a Cella di Mercato Saraceno, a qualche km di distanza dalla principale sede produttiva. Nel capannone erano stoccate materie prime plastiche e diversi pezzi di ricambio dei macchinari. Il danno per Plastisavio è importante, ma non sono compromesse le unità produttive.

