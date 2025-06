Pizza al taglio o classica rotonda | cosa ha mangiato la Brancale?

Tempo di lettura: 2 minuti La pizza è patrimonio mondiale dell’Umanità riconosciuta anche dell’Unesco e, soprattutto se si transita in Campania, e non solo a Napoli, impossibile resistere al gusto unico di uno degli alimenti preferiti dagli italiani. E non ha resistito nemmeno Serena Brancale, cantautrice pugliese, che sabato scorso ha aperto l’estate avellinese esibendosi in Piazza Libertà ed incassando il pienone ( CLICCA E LEGGI QUI) Nelle scorse ore in tanti hanno voluto pubblicare sui social network scatti della partecipazione al concerto e i più fortunati, sono riusciti a strappare anche una foto fianco a fianco della sorridente artista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pizza al taglio o classica rotonda: cosa ha mangiato la Brancale?

