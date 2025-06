Pivio & Aldo De Scalzi – In acustico | musica da cinema e racconti live al Museo Sartorio di Trieste

Preparati a vivere un'esperienza unica nel cuore di Trieste: mercoledì 18 giugno, al Museo Sartorio, Pivio & Aldo De Scalzi portano in acustico le loro celebri colonne sonore, accompagnati da un talento straordinario e da voci coinvolgenti. Un evento imperdibile che fonde musica da cinema e racconti live, aprendo le porte a emozioni autentiche e inedite. Non mancare, l'apertura di ShorTS IFF non aspetta altro!

Pivio & Aldo De Scalzi, accompagnati da un quartetto d’archi formato dai giovani musicisti della “ Caretta Big Band ” e dalla voce di Armanda De Scalzi, proporranno al pubblico di Trieste, mercoledì 18 giugno (ore 21.00, a ingresso libero), alcune delle loro più celebri colonne sonore in una versione del tutto inedita, con gli arrangiamenti di Aron Aboukhalil. Un evento speciale per l’apertura di ShorTS IFF: “Pivio & Aldo De Scalzi – In acustico”. Mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 21.00, il giardino del Museo Sartorio di Trieste ospiterà “Pivio & Aldo De Scalzi – In acustico”, uno spettacolo gratuito che unisce musica dal vivo e narrazione cinematografica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Pivio & Aldo De Scalzi – In acustico”: musica da cinema e racconti live al Museo Sartorio di Trieste

