Pitti Uomo è marchio storico | la prima fiera ad ottenere il riconoscimento

Pitti Uomo 232 si conferma come un’icona della moda italiana, distinguendosi non solo per le sue collezioni innovative ma anche per il prestigioso riconoscimento di “marchio storico di interesse nazionale”. Questa prestigiosa attestazione, rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, premia la sua lunga storia e il ruolo di punta nel panorama internazionale. Un traguardo che rafforza la sua posizione di leader nel settore, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione.

Alla vigilia dell’inizio dell’edizione estiva di Pitti Uomo, la manifestazione è la prima fiera a ottenere il riconoscimento di “marchio storico di interesse nazionale“. Un’iscrizione della manifestazione organizzata da Pitti Immagine nel Registro speciale dei marchi storici, che arriva dopo un approfondito iter di valutazione intrapreso dal Ministero delle Imprese e il Made in Italy . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pitti Uomo è marchio storico: la prima fiera ad ottenere il riconoscimento

