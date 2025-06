Pitti Uomo 108 al Via | Il Primo Giorno Che Segna il Ritmo della Moda occhio alle telecamere di MondoUomoit

Il debutto di Pitti Uomo 108 promette di catturare l'attenzione di tutti gli amanti della moda maschile, con uno spettacolo di stile e innovazione che si accende già dal primo giorno. La Fortezza da Basso si trasforma nel palcoscenico perfetto per scoprire le tendenze più hot e i look più audaci provenienti da ogni angolo del pianeta. Questa è l’evento imperdibile che segnerà il ritmo di una moda in continua evoluzione.

Domani, martedì 17 giugno, si accendono i riflettori su Pitti Uomo 108, e già dal primo giorno il programma promette scintille. La Fortezza da Basso si prepara ad accogliere buyer, giornalisti e appassionati di moda maschile da tutto il mondo, con un calendario che mescola tradizione italiana e sperimentazione internazionale. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Pitti Uomo 108 al Via: Il Primo Giorno Che Segna il Ritmo della Moda, occhio alle telecamere di MondoUomo.it.

