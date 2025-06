Pistole ad acqua e fumogeni contro l’overtourism | Vogliamo spegnere il fuoco turistico Centinaia di manifestanti in piazza

Ancora una volta, piazze europee si trasformano in campi di battaglia contro l’overtourism. Pistole ad acqua, fumogeni e manifestanti decisi a spegnere il "fuoco turistico" sono il simbolo di una lotta che si ripete, con l’obiettivo di proteggere le comunità locali dalla pressione eccessiva del turismo di massa. La tensione cresce: è il momento di trovare soluzioni sostenibili per preservare il nostro patrimonio senza rinunciare alla vibrante vivacità delle città.

Ci risiamo. Continua la lotta degli attivisti contro l'overtourism nelle principali città europee. Dopo la riunione dello scorso 16 maggio in cui i manifestanti hanno esternato la volontà di voler "spegnere il fuoco turistico", sono ricominciate le iniziative per combattere il fenomeno dell' iperturismo. Pistole ad acqua e fumogeni Nella giornata di domenica 15 giugno, si è svolta la protesta organizzata dall'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (Assemblea dei Quartieri per la Decrescita del Turismo). Tante le città spagnole coinvolte, tra cui Barcellona, Ibiza, Malaga, Palma di Maiorca, San Sebastián e Granada.