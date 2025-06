Pistola abbandonata in strada a Lipomo il mistero dell’arma | usata per un reato?

Una pistola abbandonata in strada a Lipomo ha sollevato il mistero di un possibile coinvolgimento in un reato. La scoperta, fatta da una donna che inizialmente ha scambiato l’arma per un giocattolo, ha portato all’intervento dei carabinieri di Albate. La pistola Smith & Wesson, calibro 31, ancora non censita, alimenta ora le indagini: cosa si cela dietro questa inquietante trovata?

Lipomo – A ritrovarla, gettata a terra lungo la strada a Lipomo, sul marciapiede in via per Montorfano, è stata una donna che inizialmente l’aveva scambiata per un’ arma giocattolo, e solo successivamente si è accorta che si poteva trattare di una pistola vera, decidendo quindi di avvisare i carabinieri di Albate, a cui l’ha consegnata: una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 31, che non è risultata censita in banca dati, e quindi non riconducibile ad alcun proprietario. I militari l’hanno presa in carico, e ora dovranno ora cercare di risalire a chi abbia potuto abbandonare l’arma per strada, che non appare in buonissime condizioni, e capire se sia in qualche modo legata a un accadimento avvenuto in zona per poi essere abbandonata, o se semplicemente provenga dalla collezione privata di qualcuno che comunque non ne aveva mai denunciato il possesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pistola abbandonata in strada a Lipomo, il mistero dell’arma: usata per un reato?

