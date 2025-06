Piste ciclabili e sicurezza stradale La Comune chiede chiarimenti sul Pums

La Comune di Ferrara si interessa attivamente alla tutela di ciclisti e pedoni, chiedendo chiarimenti sullo stato di attuazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). L'obiettivo è promuovere una mobilità più sicura e sostenibile, coinvolgendo cittadini, istituzioni e stakeholder. Scopri come le piste ciclabili, la sicurezza stradale e la partecipazione cittadina si integrano per rendere Ferrara una città all'avanguardia in termini di mobilità responsabile.

Lo stato di attuazione del Piano urbano della mobilità sostenibile, fra monitoraggio degli obiettivi e dati relativi alle piste ciclabili, alla sicurezza stradale e alla partecipazione cittadina, è al centro di un'interrogazione da parte del Gruppo La Comune di Ferrara.

