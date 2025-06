Piscine all'aperto 2025 parte l'iniziativa gratuita per gli over70 a Roma | come prenotare

Roma si prepara a rendere l’estate più fresca e divertente per gli over70 con l’iniziativa gratuita "Piscine all’aperto" del 2025. Dal 17 giugno, gli anziani di Roma potranno prenotare il proprio ingresso gratuito nelle piscine comunali, vivendo un’estate all’insegna del relax e del benessere. Non perdere l’occasione: scopri come prenotare e quali strutture partecipano, perché questa estate potrebbe essere la più rinfrescante di sempre. Continua a leggere.

L'iniziativa "Piscine all'aperto" a cura degli assessorati di Turismo e Politiche Sociali è rivolto alle persone over70 di Roma. A partire dal 17 giugno sarà possibile prenotarsi al numero verde per prenotare un ingresso gratuito in una piscina comunale. Vediamo l'elenco delle strutture e come accedere al servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

