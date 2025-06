Pisa oggi i primi due rinforzi per la Serie A! Visite mediche e firma per Lusuardi e Vural

Il Pisa si rinforza con due arrivi di peso: oggi, Lusuardi e Vural completano le visite mediche e appongono le firme sui contratti, pronti a dare nuova linfa alla squadra in vista della stagione di Serie A. Con queste operazioni, i nerazzurri puntano a consolidare la rosa e a sfidare le grandi del campionato con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Giornata decisiva per il calciomercato del Pisa, che si prepara a chiudere due importanti operazioni in entrata: Isak Vural e Mateus Lusuardi sono attesi oggi in città per firmare i rispettivi contratti con il club nerazzurro.

Pisa, ecco Lusuardi e Vural. I primi rinforzi per la Serie A - Il mercato del Pisa si sblocca, segnando un nuovo capitolo con l'arrivo di due rinforzi di peso: Isak Vural e Mateus Lusuardi.

