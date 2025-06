Pisa messa di San Ranieri accessibile ai sordi | traduzione in Lis per la prima volta

Pisa compie un passo storico verso l’inclusione: la messa di San Ranieri, patrono della città, sarà accessibile ai sordi grazie alla prima interpretazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Un gesto che dimostra come l’attenzione alle diversità possa unire e rafforzare il senso di comunità. Questa iniziativa, frutto di una collaborazione innovativa, apre nuove strade per l’accessibilità religiosa e sociale.

PISA – A Pisa si compie un importante passo verso l’inclusione e l’accessibilità: per la prima volta, la celebrazione solenne in onore di San Ranieri, patrono della città, sarà accessibile anche alle persone sorde. La Messa, in programma domani (17 giugno) alle 11 nella cattedrale di Piazza dei Miracoli, sarà infatti tradotta in Lingua dei segni italiana (Lis) grazie alla presenza di un interprete. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Opera della Primaziale Pisana, il Capitolo Metropolitano e l’Ente Nazionale Sordi – sezione di Pisa – e consentirà una partecipazione piena alla liturgia, compresa l’omelia dell’ arcivescovo Saverio Cannistrà. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

