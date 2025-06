Pisa la magia della Luminara Oltre 100mila fiammelle accendono la città

La magia della Luminara di Pisa illumina ancora una volta il cuore della città, con oltre 100.000 fiammelle che accendono l’orgoglio e la tradizione. Quest’anno, i riflettori sono puntati anche sui palazzi più iconici, come Tobler e Unicredit, trasformati in opere d’arte luminose su misura. Palazzo Blu, con i suoi 3.200 lampanini, si conferma protagonista di uno spettacolo senza pari. Mentre il cielo si riempie di luce, la città si prepara a vivere un’indimenticabile notte di magia e tradizione.

Pisa, 16 giugno 2025 – Oltre centomila fiammelle accendono l'orgoglio di Pisa. Ancora una volta, lo spettacolo della Luminara accende la città. Particolare attenzione, quest'anno, è stata riservata al palazzo Tobler, sul lungarno Pacinotti, e a quello dell'Unicredit, in piazza Garibaldi: entrambi "rivestiti su misura", come da un sarto laborioso. Si è acceso d'immenso anche palazzo Blu, vestito da un numero record: 3.200 lampanini. Mentre il Royal Victoria Hotel ha allestito una suggestiva luminara sia all'esterno che all'interno dei propri locali. Alle 15 in punto, 190 giovanissimi addetti hanno dato il via all'accensione delle candele.