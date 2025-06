pisa interesse per ostigard

Il Pisa si prepara a rinforzare la sua difesa con decisione e determinazione. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Lusuardi e mostrando interesse per Dawidowicz, i nerazzurri hanno puntato gli occhi su Leo Ostigard del Rennes. Questo nome, riportato da L’Equipe, potrebbe rappresentare il colpo strategico per consolidare il reparto arretrato e affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. La vicenda si fa sempre più interessante.

PISA, 16 GIUGNO – Lo sappiamo, quello difensivo è il reparto dove probabilmente il Pisa agirà in maniera più drastica nel corso di questo calciomercato. Dopo Lusuardi, arrivato dal Frosinone, e con l’interesse per Dawidowicz del Verona in essere, il club nerazzurro ha messo gli occhi anche su Leo Ostigard. A riportarlo è L’Equipe. Secondo il quotidiano francese, il difensore è in uscita dal Rennes (dove è stato compagno di Meister), club in cui arrivo nell’estate del 2024 per 7 milioni di euro, per poi essere girato a gennaio all’Hoffenheim in prestito con diritto di riscatto, che non dovrebbe essere esercitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it