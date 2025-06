Pisa i preparativi per la Luminara di S Ranieri | 190 addetti accendono 100mila lumini

A Pisa fervono i preparativi per la Luminara di San Ranieri e gli eventi del Giugno Pisano 2025 - Pisa si prepara a brillare con la Luminara di San Ranieri, il cuore pulsante del Giugno Pisano 2025. I Lungarni si vestono a festa, mentre la città si prepara a vivere un'esperienza unica tra tradizione, colori e cultura.

Luminara di Pisa, il dietro le quinte: 100mila lumini da accendere, le squadre al lavoro - Il sindaco Michele Conti ha salutato i 190 addetti, in gran parte giovanissimi, che si occupano di preparare l’illuminazione. Si legge su lanazione.it

Pisa pronta ad accendersi con 100.000 lumini: torna la Luminara di San Ranieri - La Luminara non è solo uno spettacolo di luci: è un ponte tra fede, storia e identità di una città, per la comunità pisana ... intoscana.it scrive