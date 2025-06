Pisa Calcio | Mateus Lusuardi firma Simeone suggestione per l' attacco

Il Pisa si prepara a rivoluzionare il suo organico con colpi di scena che fanno sognare i tifosi. Tra visite mediche e trattative serrate, il club nerazzurro punta forte su rinforzi di qualità, come Mateus Lusuardi, arrivato dal Frosinone. Con un attacco che potrebbe presto arricchirsi anche con una suggestione Simeone, i toscani si apprestano a vivere una stagione emozionante e ricca di sorprese.

Il Pisa è pronto ad accogliere il primo colpo del proprio mercato. Previste oggi le visite mediche di Mateus Lusuardi. Il difensore centrale brasiliano classe 2004 arriva dal Frosinone per 450mila euro. Oltre a lui, giungerà in nerazzurro sempre dai ciociari il centrocampista turco classe 2006 Vural. Lusuardi, dodici presenze e due gol nella scorsa stagione in Serie B (ma com alle spalle già una stagione in A con Di Francesco in panchina) firmerà un contratto quadriennale con opzione di rinnovo. Il Pisa mette così a segno il primo tassello del proprio mercato, quello del ritorno in Serie A. Ma ci sono anche altre trattative che scaldano la fantasia dei tifosi.

Pisa, ecco Lusuardi e Vural. I primi rinforzi per la Serie A - Il mercato del Pisa si sblocca, segnando un nuovo capitolo con l'arrivo di due rinforzi di peso: Isak Vural e Mateus Lusuardi.

CHI È MATEUS LUSUARDI È il primo acquisto del Pisa targato serie A, insieme a Vural. Operazione da 5 milioni complessivi, quindi se matematica non inganna lui è costato pochissimo visto che Vural era valutato 4,5. Sembra la classica operazione per riem Vai su Facebook

