Piomba in spiaggia dopo aver perso controllo dell' auto tre feriti Grave una bagnante

Un tragico incidente scuote Alba Adriatica: un turista romano, appena arrivato in villeggiatura, ha perso il controllo dell’auto e si è scagliato sulla spiaggia, provocando gravi feriti tra i presenti. La scena, caotica e improvvisa, ha lasciato tutti senza fiato, con tre persone in condizioni critiche, tra cui una bagnante. Un episodio che richiama l'importanza della massima prudenza e attenzione alla guida, soprattutto in zone di grande afflusso.

Ha perso il controllo dell'automobile ed è piombato dritto in spiaggia. Un turista romano, un ottantenne, appena giunto dalla Capitale in villeggiatura ad Alba Adriatica, località balneare in provincia di Teramo. Dopo aver travolto sedie e tavolini che hanno colpito e ferito due avventori che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Piomba in spiaggia dopo aver perso controllo dell'auto, tre feriti. Grave una bagnante

In questa notizia si parla di: spiaggia - aver - perso - controllo

Momenti di panico oggi poco prima delle 14 ad Alba Adriatica. Il conducente di una Golf ha perso il controllo sul lungomare Marconi finendo all’interno dello stabilimento Alba Beach, abbattendo una struttura in legno e fermandosi in mezzo a lettini e ombrello Vai su Facebook

Piomba in spiaggia dopo aver perso controllo dell'auto, tre feriti. Grave una bagnante; PERDE CONTROLLO DELL'AUTO E FINISCE SULLA SPIAGGIA: TRAGEDIA SFIORATA AD ALBA ADRIATICA, 4 FERITI; Auto perde il controllo e finisce in spiaggia: tre feriti //VIDEO.

Perde controllo auto e finisce in spiaggia, 3 feriti in Abruzzo - Tragedia sfiorata ad Alba Adriatica (Teramo), dove un'automobile è finita sulla spiaggia, travolgendo gli ombrelloni. Segnala ansa.it

PERDE CONTROLLO DELL’AUTO E FINISCE SULLA SPIAGGIA: TRAGEDIA SFIORATA AD ALBA ADRIATICA, 4 FERITI - ALBA ADRIATICA – Tragedia sfiorata ad Alba Adriatica (Teramo), dove un’automobile è finita sulla spiaggia, travolgendo gli ombrelloni. abruzzoweb.it scrive