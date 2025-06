Pioggia e grandine al Nord Caldo torrido al Centro-Sud

L’Italia si presenta divisa tra due facce opposte: il Nord travolto da pioggia e grandine, con disagi anche a Milano, mentre al Centro-Sud il caldo torrido impazza senza sosta. Una situazione che evidenzia le contraddizioni di una stagione estiva sempre più imprevedibile. Alessandra Camarca ci guida attraverso questa sorprendente divisione climatica, analizzando le cause e gli effetti di un’Italia in bilico tra temporali e ondate di calore.

Italia divisa in due. Pioggia e grandine al nord con disagi anche a Milano. Caldo torrido invece al centro sud. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Pioggia e grandine al Nord. Caldo torrido al Centro-Sud

