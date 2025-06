Pioggia di fuoco sulle città

La tensione tra Iran e Israele raggiunge livelli drammatici: i cieli di Teheran si sono incendiati con raid aerei devastanti, mentre i missili iraniani sfidano le difese israeliane, lasciando dietro di sé un bilancio sanguinoso e un clima di paura palpabile. La guerra divenuta ormai un conflitto aperto minaccia di sconvolgere l’intera regione, portando con sé conseguenze imprevedibili e un futuro incerto.

Al terzo giorno di guerra caccia israeliani hanno imperversato nei cieli di Teheran, colpendo decine di obiettivi legati al regime, mentre missili balistici iraniani hanno superato le sofisticate difese aeree di Israele e hanno costretto a ripetizione milioni di persone a lanciarsi nei rifugi o nelle stanze blindate dei loro appartamenti con soli 90 secondi a disposizione per mettersi al sicuro. In Iran 200 morti, in Israele finora una dozzina. Ma da ambo le parti i leader esprimono determinazione a procedere nel conflitto, mentre dagli Stati Uniti Trump ha cambiato tono e manovra dietro le quinte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net