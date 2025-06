Pioggia di fuoco sul Medio Oriente | Israele bombarda le strutture militari e l’Iran risponde colpendo le città

Il Medio Oriente si trova sull’orlo di una crisi senza precedenti, con la pioggia di fuoco che infiamma le sue terre. Israele bombarda le strutture militari iraniane, mentre Teheran risponde colpendo le città civili, portando il conflitto a un livello di escalation inquietante. In questo quarto giorno di scontri, il bilancio si fa sempre più drammatico, lasciando presagire un’escalation che potrebbe coinvolgere l’intera regione. La domanda ora è: quale sarà il fronte successivo in questo conflitto senza fine?

Nel quarto giorno del conflitto tra Israele e Iran, la situazione in Medio Oriente continua a precipitare. Nelle ultime ore, l'escalation militare ha registrato nuovi attacchi da entrambe le parti, con un bilancio drammatico che conta ormai centinaia di morti e feriti tra i civili. L'esercito israeliano ha rivendicato attacchi mirati contro centri di comando in Iran appartenenti alla Forza Quds, l'unità d'élite del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica (IRGC). Secondo quanto comunicato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), i raid hanno colpito obiettivi ritenuti responsabili di pianificare e coordinare operazioni terroristiche contro Israele attraverso milizie alleate nella regione.

