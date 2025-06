Pio Esposito Inter il talento nerazzurro è l’osservato speciale del Mondiale per Club | il classe 2005 è pronto a giocarsi le sue carte

Pio Esposito, talento emergente dell’Inter e classe 2005, sta attirando l’attenzione di tutto il calcio internazionale. In vista del prossimo Mondiale per Club, il giovane promettente nerazzurro si prepara a dimostrare tutto il suo valore, sotto gli occhi vigili di Cristian Chivu. Con il suo entusiasmo e le sue capacità, Pio potrebbe essere la grande sorpresa della competizione. Il futuro nerazzurro si gioca anche su di lui.

Pio Esposito Inter, il classe 2005 è pronto a giocarsi le sue carte per rimanere in nerazzurro: Chivu osserva. Il nome di Pio Esposito sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama nerazzurro, specialmente in vista del prossimo Mondiale per Club. Il giovane classe 2005, rappresenta una delle promesse più brillanti della nuova Inter di Cristian Chivu, e le aspettative su di lui sono in costante crescita. Con il Mondiale per Club all’orizzonte, Pio ha l’opportunità di mettersi in mostra a livello mondiale e di dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. DA SKY SPORT – «Non va sottovalutato il nome di Pio Esposito, che è al Mondiale per Club col fratello Sebastiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il talento nerazzurro è l’osservato speciale del Mondiale per Club: il classe 2005 è pronto a giocarsi le sue carte

Pio Esposito Inter, niente Napoli per il classe 2005? Il club nerazzurro pensa ad un altro scambio - Pio Esposito, classe 2005, è al centro di intense voci di mercato tra Inter e Napoli. Mentre si era parlato di un possibile trasferimento al Napoli, il club nerazzurro sta considerando altre soluzioni attraverso uno scambio.

