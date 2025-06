Pio Esposito | Genoa in pole ma mezza Serie A sogna il bomber dell’Inter La strategia di Chivu e il prezzo

Il calciomercato infiamma le voci su Francesco Pio Esposito, il giovane talento dell’Inter che ha conquistato la Serie B con lo Spezia. Genoa in pole, ma molti club di Serie A sognano di portarlo in squadra. La strategia di Chivu e il prezzo chiedono attenzione, mentre le voci continuano a crescere: questa potrebbe essere l’estate decisiva per il suo futuro, e le sorprese non sono escluse.

, ma non è escluso che. Il suo nome è sulla bocca di tutti e infiamma il calciomercato Inter: Francesco Pio Esposito è uno dei talenti più corteggiati dell'estate. Dopo una stagione da protagonista assoluto in Serie B con la maglia dello Spezia, il giovane bomber di proprietà dell' Inter è finito nel mirino di mezza Serie A. Tra le numerose pretendenti, come riportato da Il Secolo XIX, è il Genoa ad aver mosso i passi più concreti, individuando nel diciannovenne il profilo ideale per guidare l'attacco della prossima stagione e costruendo un progetto tecnico su misura per lui.

