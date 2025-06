Pietrisco sull' argine dei Fiumi uniti | Impraticabile sia a piedi che in bicicletta

Un nostro lettore ha segnalato un problema che riguarda l’argine dei Fiumi Uniti, un percorso spesso utilizzato per passeggiate e pedalate. La presenza di pietrisco 40/70 sull’argine sinistro, da Ponte Nuovo verso i Lidi Nord, rende il passaggio impraticabile sia a piedi che in bicicletta, compromettendo la sicurezza e il piacere di chi desidera godersi la natura lungo il fiume. È urgente intervenire per ripristinare questa importante arteria verde, garantendo accessibilità e sicurezza per tutti.

In redazione è arrivata la segnalazione di un nostro lettore: Vorrei sapere chi ha avuto questa pazza idea di mettere dei pietrisco (4070) sull'argine Sinistro dei fiumi Uniti da Ponte Nuovo in direzione Lidi nord. Non è praticabile in nessun modo né a piedi né in bicicletta obbligando la gente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Pietrisco sull'argine dei Fiumi uniti: "Impraticabile sia a piedi che in bicicletta"

In questa notizia si parla di: pietrisco - argine - fiumi - uniti

Pietrisco sull'argine dei Fiumi uniti: Impraticabile sia a piedi che in bicicletta.

Pietrisco sull'argine dei Fiumi uniti: "Impraticabile sia a piedi che in bicicletta" - In redazione è arrivata la segnalazione di un nostro lettore: Vorrei sapere chi ha avuto questa pazza idea di mettere dei pietrisco (40/70) sull'argine Sinistro dei fiumi Uniti da Ponte Nuovo in direz ... Secondo ravennatoday.it