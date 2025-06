Pietrastornina aree comunali nel degrado | scatta la richiesta di intervento

Pietrastornina si trova alle prese con aree comunali abbandonate e trascurate, sollevando preoccupazioni tra residenti e amministratori. Con una nota ufficiale, i consiglieri Urciuolo, D’Alessandro e De Lisa chiedono interventi urgenti per restituire decoro e sicurezza al paese. La richiesta mira a riqualificare gli spazi pubblici, promuovendo un ambiente più vivibile e attraente per tutti. È ora di agire per il bene della comunità .

PIETRASTORNINA – Con una nota formale inviata al Sindaco, al Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e al Comandante della Polizia Municipale, i consiglieri comunali Alfonso Lorenzo Urciuolo, Costabile D'Alessandro e Giovanni De Lisa hanno richiesto l'immediata messa in sicurezza, pulizia e.

