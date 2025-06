Pietrasanta si candida a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027

che testimonia la passione e la volontà di Pietrasanta di affermarsi come fulcro dell'arte contemporanea in Italia. Con questa candidatura, la città si propone di diventare un punto di riferimento culturale, valorizzando il suo patrimonio artistico e promuovendo nuove occasioni di confronto e crescita artistica a livello globale. La sfida è lanciata: il futuro dell'arte moderna passa anche da Pietrasanta.

PIETRASANTA – La città ha formalmente presentato al ministero della Ccltura il dossier per la candidatura a Capitale italiana dell'arte contemporanea 2027. L'annuncio, ricco di entusiasmo, è stato fatto dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti, che ha sottolineato come questo progetto rappresenti un lavoro collettivo, frutto della sinergia tra realtà locali, regionali, nazionali e internazionali. Il dossier è il risultato di un intenso percorso condiviso, che ha raccolto idee e proposte dalle forze positive di Pietrasanta, della Versilia, della Toscana e di altre città italiane ed estere. Sebbene il regolamento non permetta di entrare nei dettagli, il sindaco ha anticipato che il documento comprende circa 40 progetti esterni, che si integrano con le cinque linee guida individuate dal Comune.