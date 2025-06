Piero De Luca PD | Non ci sono le condizioni per delocalizzare le Fonderie a Fuorni

comunità di Fuorni deve sentirsi rassicurata: non ci sono né piani né progetti di delocalizzazione. La tutela della salute e dell’ambiente resta al centro delle nostre priorità, valorizzando al contempo il patrimonio industriale che rappresentano le Fonderie Pisano. È fondamentale mantenere un dialogo aperto e trasparente, affinché ogni preoccupazione trovi ascolto e risposte concrete. Solo così potremo costruire un futuro sostenibile e condiviso per tutti.

Credo opportuno chiarire, rispetto alle notizie delle ultime ore, che non esiste alcuna ipotesi né alcun progetto relativo allo spostamento delle Fonderie Pisano nell'area ASI". Comprendo pienamente le preoccupazioni espresse da i cittadini in questi giorni. Sono preoccupazioni legittime legate alla tutela della salute e dell'ambiente, che meritano attenzione e rispetto. Le fonderie sono un patrimonio industriale del nostro territorio. Ma la loro delocalizzazione deve essere affrontata, a mio avviso, con una valutazione attenta e approfondita, evitando di prospettare soluzioni prive di fondamento che aumentano solo allarme e preoccupazione.

