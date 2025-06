Pichetto | Italia in Alleanza Ue nucleare

L’Italia fa un passo decisivo verso il ritorno al nucleare, aderendo ufficialmente all’Alleanza per il nucleare dell’UE. Dopo aver svolto il ruolo di osservatore, ora il nostro Paese si impegna attivamente in questa alleanza strategica, rafforzando la propria posizione nel settore energetico e puntando a una maggiore sicurezza e sostenibilità. Questa scelta rappresenta un capitolo importante nel percorso di innovazione e autonomia energetica del nostro Paese, aprendo nuove prospettive per il domani.

10.37 "L'Italia ha formalmente aderito all' Alleanza per il nucleare, dov'era stata osservatore fino ad oggi". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, a margine del Consiglio Energia a Lussemburgo. "Questo a seguito della scelta del governo nazionale, della maggioranza, di presentare il disegno di legge per il ritorno alla produzione di energia nucleare, così come previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima", ha spiegato. Italia è "in prima fila". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

