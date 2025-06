Piccoli Pesci 2 | intervista ai The Jackal e al regista Francesco Ebbasta – Video

Preparati a scoprire tutto sulla seconda stagione di Pesci Piccoli, la comedy imperdibile prodotta da The Jackal e disponibile in esclusiva su Prime Video. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistare i protagonisti e il regista Francesco Ebbasta, svelando retroscena e curiosit√† di questa divertente avventura. Immergiti con noi nel mondo dei ‚Äúpiccoli pesci‚ÄĚ e scopri cosa rende questa serie cos√¨ speciale!

Dal 13 giugno in esclusiva su Prime Video in Italia, sar√† disponibile la seconda stagione di Pesci Piccoli, serie comedy prodotto¬†e ideata dalla content factory The Jackal, in collaborazione con¬† Mad Entertainment e Prime Video.¬† Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato i protagonisti di Pesci Piccoli 2, vale a dire gli attori¬† Ciro Priello, Martina Tinnirello, Gianluca Fru,¬† Fabio Balsamo, Aurora Leone ¬†e il regista Francesco Ebbasta. La serie in otto episodi √® ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it ¬© Superguidatv.it - Piccoli Pesci 2: intervista ai The Jackal e al regista Francesco Ebbasta ‚Äď Video

