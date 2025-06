Picchiati da un gruppo di ragazzi all' uscita dal Padova Pride Village | due giovani in ospedale

Un’aggressione improvvisa e ingiustificata ha scosso Padova, lasciando due giovani in ospedale dopo un attacco senza motivo apparente. La violenza, avvenuta all’uscita dal Padova Pride Village, ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza degli eventi pubblici. È fondamentale che episodi come questi non rimangano impuniti, affinché la città possa tornare a essere un luogo di rispetto e inclusione per tutti.

Senza preavviso, e senza motivo: due giovani (una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23 anni) sono stati picchiati all'uscita dal Padova Pride Village in Fiera a Padova. Un atto di violenza gratuita occorso nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno all'esterno del polo di via Tommaseo

